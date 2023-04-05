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Воррен: Дюбуа переможе Усика

Френк Воррен прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:30 196 0
Воррен: Дюбуа переможе Усика
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не зможе перемогти  обов’язкового претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"У нього була важка травма, яка дуже заважала йому в минулому поєдинку, як ви бачили. Він не міг правильно поставити ноги, але він подолав біль і зупинив Лерену.

У перший тиждень січня йому зробили операцію, і дозволили повернутися до тренувань. Він не може провести бій завтра або наступного місяця, тому що у нього, очевидно, є чим зайнятися, але в кінці червня або в липні він буде готовий.

Важливо: WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Що б не трапилося, бій відбудеться, і це добре, тому що це припинить усі ці нісенітниці. Він повинен відбутися. Тож якщо будуть промоутерські торги, то нехай так і буде.

Якщо вони не погодяться, то будуть промоутерські торги. Що б не сталося, Даніель буде битися проти Усика, і Олександру доведеться захищати титул, а Даніель його переможе. Це велика заява, але я вірю, що він може це зробити.

Думаю, він зупинить його. У нього дуже хороший джеб, він великий, має потужний удар. Він дуже великий хлопець. Думаю, що настав його час. Я дійсно так думаю.

Думаю, що мій підопічний переможе Усика. Так само, як я відчував, що Тайсон Ф'юрі переможе Деонтея Вайлдера в першому бою, і він довів це в другому бою. Я відчував, що він нокаутує його в другому бою. Я відчуваю, що Дюбуа перевершить Усика", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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