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Усик назвав свого наступного суперника

Бій може відбутися влітку
Сьогодні 10:12 176 0
Усик назвав свого наступного суперника
Фото - gettyimages
#Дюбуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) свій наступний бій може провести проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це він розповів у інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

"Першим стоїть Дюбуа. Ми думали провести з ним бій 29 квітня, але у нього травма коліна. Потім ми хотіли, щоб у першу чергу вийшов захист IBF, а Дюбуа залишився б потім пріоритетом, але не вийшло. Найімовірніше, це буде Дюбуа наприкінці літа. Я не говорю, що це точно станеться, але над цим варіантом працюють.

Важливо: WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Знову Великобританія? Шикарний план. Взагалі клас, мені подобається Великобританія, все чудово", – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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