Усик: Думаю, бій з Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) проведе бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO в майбутньому.

Про це українець розповів Володимир Кобельков.

"Думаю, цей поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. І я дуже радий, що зараз знаходжуся вдома, серйозно кажу".