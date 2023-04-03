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Усик: Думаю, бій з Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося

Сьогодні 19:18 116 0
Усик: Думаю, бій з Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося
Фото: Getty Images

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) проведе бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO в майбутньому.

Про це українець розповів Володимир Кобельков.

"Думаю, цей поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. І я дуже радий, що зараз знаходжуся вдома, серйозно кажу".

"Звісно, я теж дуже хотів би бути зараз у таборі, тому що протягом трьох з половиною місяців я виконав неймовірно багато роботи. Ще залишався один місяць, але все зупинилось, я повернувся додому, займаюся домашніми справами та своїми справами, які потребували мене тут.", - сказав Усик.

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