Промоутер Боб Арум розповів, який гонорар мав отримати Усик

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо який гонорар мав отримати чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) за бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Річ у тому, що бій з Ф’юрі у Лондоні майже гарантував Усику гонорар у розмірі 12-15 млн фунтів стерлінгів - це майже 20 млн доларів. Проблема в тому, що він вів переговори з інвесторами з Саудівської Аравії, які були зацікавлені в організації цього поєдинку, але лише взимку".

Актуально: Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері

"Вони погодились заплатити йому 60 млн доларів. Не можна звинувачувати Олександра в тому, що він був розчарований гонораром у 15-20 млн доларів – це нормальна людська реакція", - сказав Арум.

Bob Arum on the Haney vs Loma negotiations, and how Middle East money factors into it nowadays... #Boxing pic.twitter.com/58LBN0cKqh — Steve Kim (@SteveKim323) March 30, 2023

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вийшла з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).