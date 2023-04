Стало відомо який гонорар мав отримати чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) за бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

Bob Arum on the Haney vs Loma negotiations, and how Middle East money factors into it nowadays... #Boxing pic.twitter.com/58LBN0cKqh