Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Вчора 08:43 1254
Інгулець вирвав перемогу в Миная у 19 турі УПЛ
Сьогодні 13:57 127
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України
Сьогодні 12:49 2944 3
Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол
Сьогодні 11:54 433
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Сьогодні 11:53 300
Ломаченко зречеться московського патріархату
Сьогодні 11:30 4274 6
Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері
Сьогодні 10:51 358
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії
Сьогодні 09:41 214
Історія дня: Шевченко зіграв у футбол з дівчинкою, яка постраждала від ракетної атаки росії - ВІДЕО
Вчора 22:18 508
Сокіл дотиснув Кременчук та став чемпіоном України
Вчора 22:14 379
Прямі трансляції

Усик мав отримати за бій з Ф’юрі 20 млн доларів

Промоутер Боб Арум розповів, який гонорар мав отримати Усик
Сьогодні 14:20 154 0
Усик мав отримати за бій з Ф’юрі 20 млн доларів
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо який гонорар мав отримати чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) за бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Річ у тому, що бій з Ф’юрі у Лондоні майже гарантував Усику гонорар у розмірі 12-15 млн фунтів стерлінгів - це майже 20 млн доларів.  Проблема в тому, що він вів переговори з інвесторами з Саудівської Аравії, які були зацікавлені в організації цього поєдинку, але лише взимку".

  Актуально: Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері

"Вони погодились заплатити йому 60 млн доларів. Не можна звинувачувати Олександра в тому, що він був розчарований гонораром у 15-20 млн доларів – це нормальна людська реакція", - сказав Арум.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вийшла з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України Зінедін Зідан погодився очолити збірну України 2944 3
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 4511
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром 1799
Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? Тверезий розрахунок чи безумство: чому Забарний вибрав аутсайдера АПЛ? 3416
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 3913
Ломаченко зречеться московського патріархату Ломаченко зречеться московського патріархату 4274 6
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18673
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29140
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44808
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29375
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8259 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9017