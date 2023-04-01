Джерело - Чемпіон.
Стало відомо який гонорар мав отримати чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) за бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Річ у тому, що бій з Ф’юрі у Лондоні майже гарантував Усику гонорар у розмірі 12-15 млн фунтів стерлінгів - це майже 20 млн доларів. Проблема в тому, що він вів переговори з інвесторами з Саудівської Аравії, які були зацікавлені в організації цього поєдинку, але лише взимку".
Актуально: Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері
"Вони погодились заплатити йому 60 млн доларів. Не можна звинувачувати Олександра в тому, що він був розчарований гонораром у 15-20 млн доларів – це нормальна людська реакція", - сказав Арум.
Bob Arum on the Haney vs Loma negotiations, and how Middle East money factors into it nowadays... #Boxing pic.twitter.com/58LBN0cKqh— Steve Kim (@SteveKim323) March 30, 2023
Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вийшла з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).