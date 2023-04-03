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Арум: Ломаченко - справжній український патріот

Промоутер розповів про вплив російського вторгнення на Ломаченка
Сьогодні 16:56 258 0
Арум: Ломаченко - справжній український патріот
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24.

Повномасштабне вторгнення росії (країни терориста) в Україну вплинуло на колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Безумовно, ситуація в Україні вплинула на Ломаченка. Його попросили захищати свою країну, а війна є війна, його будинок за десять миль від Одеси, яку бомбили росіяни. Тож це має вплинути на нього. Він був у формі, але йому довелося взяти в руки зброю, і він постійно готовий повернутися до цього".

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"Як це вплине на нього зараз, коли він хоче стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, ви маєте запитати його самого. Я люблю Ломаченка, я думаю, що він справжній український патріот, він зробить усе, що в його силах. Він виїхав з України й приїхав сюди, але його думки завжди повертаються в Україну, бо не знає, коли ракета може знищити його будинок", – сказав Арум.

20 травня Ломаченко проведе бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні.

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