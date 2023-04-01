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Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері

Промоутер розповів де може відбутися наступний бій Усика
Сьогодні 10:51 205 0
Бій Усик - Дюбуа може відбутися у Лондоні або Манчестері
Фото: Getty Images
#Дюбуа, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій проти обов'язкового претендента Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) у Великій Британії.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Вчора я зустрічався з Джорджем Ворреном, щоб обговорити подальший план дій. Наразі ми опрацьовуємо різні можливості, включаючи Лондон з Манчестером. Якщо ми знайдемо рішення, то зможемо провести цей бій у Великій Британії", - сказав Красюк.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вийшла з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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