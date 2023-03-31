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Красюк: Команда Усика вийшла з переговорів щодо бою проти Ф’юрі

Промоутер Усика розповів, хто ініціював припинення переговорів щодо бою Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:40 163 0
Красюк: Команда Усика вийшла з переговорів щодо бою проти Ф’юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) вийшла з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Є питання, яке найчастіше задають, і я хочу, скориставшись цією можливістю, відразу сказати, що це ми вийшли з переговорів. Команда Усика це зробила, ми з Егісом Клімасом прийняли це рішення, коли зрозуміли та отримали докази того, що бою не буде".

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"Тому питання зняте, команда Усика вийшла з переговорів, ми це ініціювали. Це дуже важливо, тому що деякі люди постійно запитують у соціальних мережах: "Хто це зробив, що сталося?" Тож тепер абсолютно зрозуміло, команда Усика вийшла з переговорів", - сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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