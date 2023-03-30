Головне
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
Вчора 08:18 2091 2
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії
Сьогодні 17:18 5534
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 17:11 13334 5
Стала відома зарплата Маліновського в Марселі
Сьогодні 15:24 335
Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном
Сьогодні 12:41 400
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60!
Сьогодні 11:40 3105
На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року
Сьогодні 09:40 379
Лунін хоче покинути Реал
Вчора 23:40 682
Чому Росія та Білорусь не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі
Вчора 15:55 386
Фергюсона та Венгера включили до Зали слави АПЛ
Вчора 13:02 249
Прямі трансляції

Президент Top Rank: Ми всі хочемо побачити бій Усик - Ф’юрі

Тодд Дю Беф прокоментував зрив бою Усик - Ф'юрі
Сьогодні 14:40 238 0
Президент Top Rank: Ми всі хочемо побачити бій Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Усі розчаровані зривом бою між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.

"Розчарування торкнулося всіх нас. Ми всі розчаровані, чи не так? Гадаю, час став проблемою, коли ми намагалися організувати цей бій. Ніколи не говори ніколи, але, думаю, ми всі хочемо побачити цей об’єднавчий бій, всі ми маємо надію".

  Актуально: Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном

"Було встановлено графік, атмосфера стала дуже напруженої. На щастя, завжди є надія та можливість. Обидва бійці знають, що це те, що потрібне спорту. Тож мотивація є, але час став основною проблемою", - сказав Дю Беф.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою з Усиком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу 919
Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО Зінченко знову переміг: українець здолав одноклубника у змаганні з пробиття пенальті - ВІДЕО 3216
Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії Путін - х*йло: 9 років тому з'явився суперхіт про президента росії 5534
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60! 3105
Захисник Серкль Брюгге готовий виступати за збірну України Захисник Серкль Брюгге готовий виступати за збірну України 1077
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 13334 5
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239628
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73592 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1082
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14469 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8243 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9930