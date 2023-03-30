Президент Top Rank: Ми всі хочемо побачити бій Усик - Ф’юрі

Тодд Дю Беф прокоментував зрив бою Усик - Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Усі розчаровані зривом бою між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дю Беф.

"Розчарування торкнулося всіх нас. Ми всі розчаровані, чи не так? Гадаю, час став проблемою, коли ми намагалися організувати цей бій. Ніколи не говори ніколи, але, думаю, ми всі хочемо побачити цей об’єднавчий бій, всі ми маємо надію".

Актуально: Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном

"Було встановлено графік, атмосфера стала дуже напруженої. На щастя, завжди є надія та можливість. Обидва бійці знають, що це те, що потрібне спорту. Тож мотивація є, але час став основною проблемою", - сказав Дю Беф.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою з Усиком.