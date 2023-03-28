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Джошуа готовий до третього бою з Усиком

Сьогодні 10:31 143 0
Ентоні Джошуа прокоментував можливий третій бій з Олександром Усиком
Джошуа готовий до третього бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий провести третій бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив.

Я завжди покладаю на себе великі очікування, але в особі Усика я отримав справді дуже сильного суперника.

Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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