Джошуа готовий до третього бою з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий провести третій бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив.

Я завжди покладаю на себе великі очікування, але в особі Усика я отримав справді дуже сильного суперника.

Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову", - сказав Джошуа.