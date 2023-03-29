Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) після бою з Девіном Хейні (29-0, 15 КО) може битися з іншим зірковим американцем Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 КО).

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Бій з Шакуром є в планах, безумовно, якщо Лома виграє у Девіна. Якщо Хейні переможе, я не впевнений, що він залишиться у легкій вазі.

Насправді я трохи сумніваюся в цьому. Він великий хлопець. Я не можу сказати точно, але природа візьме своє. Якщо Хейні переможе Ломаченка, мені здається, що він одразу перейде у першу напівсередню вагу і там проведе наступний бій", – відзначив Арум.