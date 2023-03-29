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Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні

Боб Арум прокоментував наступного суперника Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні
Вчора 22:10 268 0
Ломаченко отримає бій проти зіркового американця, якщо переможе Хейні
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) після бою з Девіном Хейні (29-0, 15 КО) може битися з іншим зірковим американцем Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 КО).

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Бій з Шакуром є в планах, безумовно, якщо Лома виграє у Девіна. Якщо Хейні переможе, я не впевнений, що він залишиться у легкій вазі.

Насправді я трохи сумніваюся в цьому. Він великий хлопець. Я не можу сказати точно, але природа візьме своє. Якщо Хейні переможе Ломаченка, мені здається, що він одразу перейде у першу напівсередню вагу і там проведе наступний бій", – відзначив Арум.

Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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