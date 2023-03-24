Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео

Поведінка Василя вже не дивує, а ось Дарійо..

Джерело - Чемпіон.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко продовжує публікувати дуже дивні дописи на своїй сторінці в інстаграмі, яка заблокована для перегляду в Україні.

Цього разу він поширив відео "Союзу православних журналістів", яке розповідає новини УПЦ Московського патріархату.

У самій суті публікації несила розбиратись і пояснювати її, тому перейдімо до найцікавішого. На скріншотах та відеозаписах екрану з дописом помітно, що його вподобав Дарійо Срна - спортивний директор ФК Шахтар.

Скріншот

Відео

Тепер залишається здогадуватися, легендарний футболіст "гірників" випадково "поставив лайк" чи справді підтримує позицію Ломаченка.

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