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Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео

Сьогодні 16:44 Андрій Дунець 579 0
Поведінка Василя вже не дивує, а ось Дарійо..
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео
#Василь Ломаченко, #Дарійо Срна

Джерело - Чемпіон.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко продовжує публікувати дуже дивні дописи на своїй сторінці в інстаграмі, яка заблокована для перегляду в Україні.

Цього разу він поширив відео "Союзу православних журналістів", яке розповідає новини УПЦ Московського патріархату.

У самій суті публікації несила розбиратись і пояснювати її, тому перейдімо до найцікавішого. На скріншотах та відеозаписах екрану з дописом помітно, що його вподобав Дарійо Срна - спортивний директор ФК Шахтар.

Скріншот

Відео

Тепер залишається здогадуватися, легендарний футболіст "гірників" випадково "поставив лайк" чи справді підтримує позицію Ломаченка.

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