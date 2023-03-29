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Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко

Бій відбудеться 20 травня
Сьогодні 16:10 401 0
Стала відома вартість перегляду бою Хейні - Ломаченко
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Промоутерська компанія Top Rank Boxing офіційно анонсувала поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

У США його транслюватиме ESPN за системою PPV. Вартість - 60 доларів, але до платної частини трансляції ввійде три поєдинки вечора, а не чотири, як зазвичай. Це робить його дешевшим, ніж трансляція чотирьох боїв вечора боксу Джервонта Девіс - Раян Гарсія, який вартує 85 доларів на Showtime.

До платного пакета увійдуть поєдинки Ломаченко - Хейні, Оскар - Вальдес - Адам Лопес та Реймонд Мураталья - Джеремія Накатіла.

Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

Дивіться: Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео

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