Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу

Джерело - boxingscene.com.
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) хоче перемогти Девіна Хейні (29-0, 15 КО) та стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
Про це розповів сам український боксер.
"Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, а Девін Хейні - людина з поясами.
Поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.
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