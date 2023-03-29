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Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу

Василь Ломаченко прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 17:30 232 0
Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) хоче перемогти Девіна Хейні (29-0, 15 КО) та стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Про це розповів сам український боксер.

"Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, а Девін Хейні - людина з поясами.

Поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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