Ломаченко: Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) хоче перемогти Девіна Хейні (29-0, 15 КО) та стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Про це розповів сам український боксер.

"Моя мета - стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, а Девін Хейні - людина з поясами.

Поважаю його боксерський IQ і радий цьому виклику", - сказав Ломаченко.