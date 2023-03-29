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Хейні: У бою з Ломаченком покажу світові, що я найкращий боєць планети

Девін Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Сьогодні 16:45 160 0
Хейні: У бою з Ломаченком покажу світові, що я найкращий боєць планети
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) впевнений у своїй перемозі в поєдинку проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Ломаченко – хороший боєць і майбутній кандидат на потрапляння до Зали слави. Хоча він не дав мені можливості битися за титул у 2019 році, коли я викликав його на бій, я не буду дріб'язковим. Це бій, який вболівальники дійсно хочуть побачити, тому я зробив так, щоб він відбувся.

Я став вдвічі сильнішим після реваншу з Камбососом, і вірите чи ні, але чим кращий мій суперник, тим краще я б'юся.

Я знаю, що у Ломаченка надзвичайно високий боксерський IQ, але 20 травня покажу світові, що я найкращий боєць планети. Я готовий захистити свій статус абсолютного чемпіона у нищівній манері", — сказав Хейні.

Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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