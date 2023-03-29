Воррен: Дюбуа здатен перемогти Усика

Промоутер розповів про можливий бій Дюбуа - Усик

Джерело - talkSPORT.

Розпочалися переговори щодо поєдинку Олександр Усик - Даніель Дюбуа в надважкій вазі.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Так, ми надіслали WBA медичне підтвердження, що Даніель здоровий. Було призначено переговори, якщо ви пам’ятаєте, у WBA сказали, що якщо ми не домовимося про поєдинок Ф’юрі - Усик до 1 квітня, та Дюбуа обов’язковий претендент. Ми займаємося цим, ведемо переговори".

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"Мені подобається Усик, у важкій вазі він був приголомшливим бійцем. Він піднявся у вазі та переміг Джошуа, який погано показав себе проти Руїса. Олександр двічі здолав Ентоні, але не був фантастичним проти Чісори. А Дюбуа точно сильніший за Дерека. Думаю, він здатен перемогти Усика, інакше ми б не організовували бій", - сказав Воррен.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий зустрітися в ринзі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).