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Джошуа хоче побитися з Ф’юрі

Сьогодні 15:40 278 0
Ентоні Джошуа хоче отримати поєдинок з Тайсоном Ф'юрі
Джошуа хоче побитися з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий зустрітися в ринзі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Кращого часу для нашого бою не буде. Мені здається, що зараз, якщо його поєдинок з Усиком не відбудеться і якщо Ф'юрі за цей час не поб'ється з кимось іншим, він потребує мене.

Хто винен у зриві нашого бою в грудні? Можливо, я? Я ж не вклався у його дедлайн", - відзначив Джошуа.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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