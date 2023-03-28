Джошуа хоче побитися з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) готовий зустрітися в ринзі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Кращого часу для нашого бою не буде. Мені здається, що зараз, якщо його поєдинок з Усиком не відбудеться і якщо Ф'юрі за цей час не поб'ється з кимось іншим, він потребує мене.

Хто винен у зриві нашого бою в грудні? Можливо, я? Я ж не вклався у його дедлайн", - відзначив Джошуа.