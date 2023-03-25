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Лапін: Наша команда працює над новою датою бою Усика

Сьогодні 16:38 209 0
Директор команди Усика розповів про майбутній бій українця
Лапін: Наша команда працює над новою датою бою Усика
Фото: Getty Images
#Дюбуа, #Олександр Усик

Джерело - Ukrinform.

Команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) працює над новим поєдинком українця.

Про це заявив директор команди Сергій Лапін.

"Наскільки я пам’ятаю, Дюбуа у своєму останньому бою сильно травмувався. Якщо говорити про його відновлення, то не думаю, що він буде готовий боксувати найближчим часом. Але, як я чув, його промоутер стверджує протилежне. Я б не вірив його промоутеру, адже він хитрий хлопець".

 Важливо: Усика з Ф’юрі не відбудеться

"Приблизної дати, коли Олександр боксуватиме, ще немає, але наша команда над нею працює. Думаю, що найближчим часом, якщо щось замаячить на горизонті, то всі про це дізнаються", - сказав Лапін.

В останньому поєдинку Дюбуа, який є обов’язковим претендентом на титул WBA, травмував коліно.

Раніше промоутер Джошуа пояснив зрив бою Усик - Ф’юрі.

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