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Джойс: Бій з Ф’юрі було б дуже легко організувати

Сьогодні 11:39 120 0
Британець хоче провести бій з чемпіоном WBC
Джойс: Бій з Ф’юрі було б дуже легко організувати
#Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - Boxing Scene.

Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий провести бій проти чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він розповів порталу Вoxing Scene.

"Так, я готовий втрутитися в цю ситуацію. Спочатку в мене запланований поєдинок з Чжаном - це масштабний бій, тому я проведу його. Ф’юрі сказав, що хоче зіткнутися зі мною, якщо не буде битися з Усиком. Звичайно, я спершу поб’ю великого Чжилея".

  Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

"Цей бій було б дуже легко організувати. У нас обох промоутер Френк Воррен. Тайсон уже сказав, що хоче битися зі мною, це чудовий бій. Людям цікаво буде подивитися цей поєдинок", - сказав Джойс.

Нагадаємо, команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) працює над новим поєдинком українця.

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