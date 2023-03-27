Джойс: Бій з Ф’юрі було б дуже легко організувати

Британець хоче провести бій з чемпіоном WBC

Джерело - Boxing Scene.

Джо Джойс (15-0, 14 КО) готовий провести бій проти чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він розповів порталу Вoxing Scene.

"Так, я готовий втрутитися в цю ситуацію. Спочатку в мене запланований поєдинок з Чжаном - це масштабний бій, тому я проведу його. Ф’юрі сказав, що хоче зіткнутися зі мною, якщо не буде битися з Усиком. Звичайно, я спершу поб’ю великого Чжилея".

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

"Цей бій було б дуже легко організувати. У нас обох промоутер Френк Воррен. Тайсон уже сказав, що хоче битися зі мною, це чудовий бій. Людям цікаво буде подивитися цей поєдинок", - сказав Джойс.

Нагадаємо, команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) працює над новим поєдинком українця.