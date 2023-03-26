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Джошуа: Усик, Ф’юрі та я - найкращі в надважкій вазі

Сьогодні 15:14 273 0
Британець розповів про найкращих боксерів у надважкій ваговій категорії
Джошуа: Усик, Ф’юрі та я - найкращі в надважкій вазі
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Independent.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) залишається у трійці найкращих боксерів у дивізіоні.

Про це він розповів порталу The Independent.

"Усик, Ф’юрі та я - найкращі в надважкій вазі. Якщо без мене, хай буде Усик, Ф’юрі та Вайлдер, бо він колишній чемпіон. Оцінюю рейтинг. Скільки років я був у топ-10? Близько восьми років я був у топ-10, тому оцінюю їх".

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"Поки перебуваю в топ-10 - щасливий. Але залишатися там постійно непросто. Це також залежить від того, з ким ти б’єшся. Рейтинги важливі, але треба битися з сильними суперниками", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) працює над новим поєдинком українця.

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