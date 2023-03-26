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Вайлдер - про бій з Усиком: Ніхто не знаходиться в безпеці

Сьогодні 14:39 155 0
Американець відповів на питання про можливий бій з Усиком
Вайлдер - про бій з Усиком: Ніхто не знаходиться в безпеці
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це американець розповів порталу FightHype.

"Багато бійців можуть стати моїм наступним суперником. Бокс чудовий через те, що в ньому відбуваються події всесвітнього масштабу. Ніхто не знаходиться в безпеці. Я хочу найкращого з найкращих. Побачимо, що станеться, коли я вийду в ринг", - сказав Вайлдер.

Раніше промоутер Джошуа пояснив зрив бою Усик - Ф’юрі.

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