Вайлдер - про бій з Усиком: Ніхто не знаходиться в безпеці

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це американець розповів порталу FightHype.

"Багато бійців можуть стати моїм наступним суперником. Бокс чудовий через те, що в ньому відбуваються події всесвітнього масштабу. Ніхто не знаходиться в безпеці. Я хочу найкращого з найкращих. Побачимо, що станеться, коли я вийду в ринг", - сказав Вайлдер.