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Промоутер Джошуа пояснив зрив бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 09:52 391 0
За словами функціонера, британський боксер є головною причиною того, що бій не відбувся.
Промоутер Джошуа пояснив зрив бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не хотів йти на фінансові поступки під час переговорів  про бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) 

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Пару тижнів тому Френк Воррен сказав, що бій легко організувати. Я щиро вірю, що Френк хотів зробити цей поєдинок, але у Ф'юрі були інші плани. Тайсон наполягав на розколі 70 на 30.

Напевно, Ф'юрі орієнтувався на перший бій Усика і Джошуа, але тоді Олександр був як претендент. Він переміг і став об'єднаним чемпіоном. Усик отримав 50 на 50 у реванші і знову переміг Ентоні.

70 на 30 - це не справедливо, але Усик погодився. Думаю, він сказав, що в реванші, після його перемоги, у нього буде дохід - 70%. Ф'юрі, звичайно ж, наполягав, щоб це було 50 на 50. Знову ж таки, якби Олександр був просто обов'язковим претендентом, то це мало сенс. Зараз Усик об'єднаний чемпіон світу з трьома поясами, одна з найбільших зірок у цьому спорті", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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