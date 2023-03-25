Став відомий наступний суперник Ф’юрі

Майк Коппінджер назвав ім’я ймовірного суперника Тайсона Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) після зриву боя з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) наступний поєдинок може провести з Джо Джойсом (15-0, 14 KO).

Про це розповів інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

Важливо: Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться

За словами інсайдера, британець Джо Джойс є головним претендентом на бій з Ф’юрі влітку, якщо 15 квітня переможе Чжана Чжилея.

Нагадаємо, що промоутером Джойса і Ф’юрі є Френк Воррен.

Раніше Джойс закликав Усика та Ф’юрі влаштувати бій.