Джойс закликав Усика та Ф’юрі влаштувати бій

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) та чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) мають шанс об'єднати всі пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс (15-0, 14 KO).

"Просто побийтеся! Ми у спорті, де нам платять, ми боксуємо та даруємо людям розвагу. Тож просто зробіть це. Ми можемо отримати абсолютного чемпіона. Це історична подія. І це відчиняє двері для боїв таким людям, як я. Багато чого відбувається, але в чому б не полягала розбіжність, вони обоє можуть заробити на цьому легкі гроші. Просто влаштуйте бій.

У мене є тимчасовий пояс. Можливо, мене навіть підвищать до повноцінного чемпіона, якщо я незабаром не отримаю свій шанс. Але подивимося, як буде", – сказав Джойс.