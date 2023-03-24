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Джойс закликав Усика та Ф’юрі влаштувати бій

Сьогодні 13:37 217 0
Джо Джойс прокоментував зрив Ф'юрі - Усик
Джойс закликав Усика та Ф’юрі влаштувати бій
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) та чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) мають шанс об'єднати всі пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів британський боксер Джо Джойс (15-0, 14 KO).

"Просто побийтеся! Ми у спорті, де нам платять, ми боксуємо та даруємо людям розвагу. Тож просто зробіть це. Ми можемо отримати абсолютного чемпіона. Це історична подія. І це відчиняє двері для боїв таким людям, як я. Багато чого відбувається, але в чому б не полягала розбіжність, вони обоє можуть заробити на цьому легкі гроші. Просто влаштуйте бій.

У мене є тимчасовий пояс. Можливо, мене навіть підвищать до повноцінного чемпіона, якщо я незабаром не отримаю свій шанс. Але подивимося, як буде", – сказав Джойс.

Наразі Джойс є володарем тимчасового титулу WBO у надважкій вазі.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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