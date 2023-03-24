Джойс: Поєдинок Усик - Дюбуа мене розчарує

Бій Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 KO) розчарує тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі Джо Джойс (15-0, 14 KO).

Про це він розповів порталу Metro.

"Це мене розчарує, але я не здивуюся, тим більше в цьому виді спорту. Я вже якийсь час є тимчасовим чемпіоном WBO, а це напевно щось значить. Я тут, у мене є тимчасовий пояс. Можливо, мене навіть підвищать до повноцінного чемпіона, якщо незабаром я не отримаю свій шанс. Але подивимося, як буде", - сказав Джойс.