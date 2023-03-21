Паркер назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) може достроково перемогти в об’єднавчому бою чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Джозеф Паркер.

"Ми тренуємось і працюємо дуже старанно. Я багато працюю з Енді Лі, але Тайсон тренується дуже завзято, він покликав усіх цих спаринг-партнерів. Я бачу, що він добре працює перед боєм 29 квітня.

Фюрі має міць і навички, щоб нокаутувати Усика. Йому просто потрібно донести свої удари. Усик дуже незручний боєць, який багато рухається, тому буде складно його зловити. Але якщо у Ф’юрі вийде, то він зможе його нокаутувати", - відзначив Паркер.