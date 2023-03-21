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Паркер назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 15:43 542 0
Джозеф Паркер прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Паркер назвав переможця бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джозеф Паркер

Джерело - fightnews.info.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) може достроково перемогти в об’єднавчому бою чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Джозеф Паркер.

"Ми тренуємось і працюємо дуже старанно. Я багато працюю з Енді Лі, але Тайсон тренується дуже завзято, він покликав усіх цих спаринг-партнерів. Я бачу, що він добре працює перед боєм 29 квітня.

Фюрі має міць і навички, щоб нокаутувати Усика. Йому просто потрібно донести свої удари. Усик дуже незручний боєць, який багато рухається, тому буде складно його зловити. Але якщо у Ф’юрі вийде, то він зможе його нокаутувати", - відзначив Паркер.

Нагадаємо, що Паркер допомагає Ф’юрі готуватися до бою з Усиком.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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