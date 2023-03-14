Воррен: Ф’юрі не уникає бою з Усиком

Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі вийде на бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Обидва боксери погодилися на розподіл гонорару, тож все в силі. Це лише питання контрактів, але вони не будуть проблемою. Знаю, що ми це зробимо. З точки зору Тайсона, він просто викладає це і ставить на стіл, запитуючи, чому Усик хоче реваншу.

Якби Тайсон збирався уникати бою, він би просто сказав: "Я чемпіон WBC, ви продовжуйте своє життя, я продовжу своє". Кажуть, Ф’юрі уникає поєдинків. Це хлопець, який поїхав до Німеччини, щоб битися з Володимиром Кличком, який свого часу був найкращим надважковаговиком свого покоління. Тайсон без проблем поїхав туди та виграв бій. Це хлопець, який їздив до Сполучених Штатів не один раз, а тричі, щоб битися з найзапеклішим панчером у надважкій вазі.

Тайсон має одну особливість - у нього є яйця. Просто величезні яйця. Немає проблем з тим, щоб він проводив бій.

По-друге, він добросовісно щодня тренується. Він у такій формі, ніби собака м’ясника. Варто лише подивитися на нього, переглянути його останні фотографії - побачите, в якій він формі. Він готовий до роботи.

Тепер ми перебуваємо на тому місці, де ми були в п’ятницю, коли всі списували бій з рахунків і казали, що його не відбудеться. Обидва боксери погодили умови, відповідні команди та юристи зараз працюють над тим, щоб підготувати угоду, щоб ми офіційно оголосили про це.

Кажу вам - цей бій відбудеться.

На цей момент між нашими двома сторонами є проєкт контракту, ми розглядаємо кожен пункт. Здебільшого погоджено, є кілька моментів, які потрібно розібрати, але вони будуть узгоджені.

Казав з самого початку, що ми організуємо поєдинок. Наполегливо працювали, щоб це зробити, тому досягнемо свого. Обидва боксери хочуть цього. Справа не в тому, що Усик цього хоче, а Тайсон - ні. Ф’юрі хоче поєдинку, саме він сказав: "Давай, почнімо. Ось умови", - сказав Воррен.