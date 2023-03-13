Красюк: Ф'юрі шукає варіанти, щоб відмовитися від бою з Усиком

Промоутер Усика прокоментував пропозицію Ф'юрі провести бій без опції реваншу

Джерело - інстаграм Олександра Красюка.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) має намір ухилитися від бою з Олександром Усиком (20-0, 13 KO) провести бій без опції реваншу.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Як ми й передбачали, Пузо шукає варіанти, щоб відмовитися від бою. Неможливо, щоб людина мала стільки страху. Який сором. Соромно перед його прихильниками", - сказав Красюк.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.