WBA: Термін домовленості між Усиком та Ф’юрі закінчується сьогодні

Світова боксерська асоціація оголосила, що сьогодні завершується термін переговорів між чемпіоном WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це сказано у твіттері WBA Boxing.