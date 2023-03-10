Головне
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 11:30 1863
Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні
Сьогодні 22:20 1350
Зінченко вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в Арсеналі
Сьогодні 19:43 388
Шиффрін повторила легендарний рекорд Стенмарка, вигравши 86-й етап КС
Сьогодні 18:38 442
Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023
Сьогодні 17:43 472
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:15 44154 5
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 1056
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 813
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 12549
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 975
Прямі трансляції

WBA: Термін домовленості між Усиком та Ф’юрі закінчується сьогодні

Сьогодні 23:00 156 0
WBA: Термін домовленості між Усиком та Ф’юрі закінчується сьогодні

Світова боксерська асоціація оголосила, що сьогодні завершується термін переговорів між чемпіоном WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це сказано у твіттері WBA Boxing.

"Термін домовленості про об’єднавчий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі закінчується сьогодні о 17:00 Після завершення цього терміну обов’язковий бій між Усиком і Даніелем Дюбуа буде наказано винести на переговори", - йдеться в повідомленні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 8890
Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО Ракицький відмовився спілкуватися з журналістами після матчу з Феєнордом - ВІДЕО 3213 1
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку 14972
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА 44154 5
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 4926
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 12549
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12961
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11510
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65633
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32453 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 204670
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3371