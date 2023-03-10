WBA: Термін домовленості між Усиком та Ф’юрі закінчується сьогодні

Світова боксерська асоціація оголосила, що сьогодні завершується термін переговорів між чемпіоном WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це сказано у твіттері WBA Boxing.
"Термін домовленості про об’єднавчий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі закінчується сьогодні о 17:00 Після завершення цього терміну обов’язковий бій між Усиком і Даніелем Дюбуа буде наказано винести на переговори", - йдеться в повідомленні.