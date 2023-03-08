Усик розкрив деталі підготовки до бою з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик має інтенсивний графік підготовки до можливого об'єднавчого поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю Гарі Невіллу.

"Перше тренування - о п'ятій ранку. Це в основному кардіо. Дванадцята година дня - друге тренування. Якщо це басейн, то пропливаю мінімум два кілометри. Основне тренування - шоста вечора.

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У понеділок, середу та п'ятницю - спаринги, у суботу - крос 10-20 кілометрів.

Неділя - це мій день, який я присвячую молитві та походу в церкву, читаю книги, вивчаю англійську мову або записую якісь думки в щоденник, пишу вірші", - розповів Усик.