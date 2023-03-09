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Бій Ф'юрі - Усик може зірватися через фінансові запити Тайсона

Сьогодні 14:30 254 0
Український промоутер розповів про перемовини з Тайсоном Ф'юрі
Бій Ф'юрі - Усик може зірватися через фінансові запити Тайсона
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) не може домовитися про бій з Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Можу тобі доповісти, що чув від Воррена. Не можу сказати, що щось справді відбулося в цьому плані. Мені сказали, що Ф’юрі попросив про такі гроші, що навіть якщо Усик погодиться на 0 - цього не буде достатньо для задоволення його вимог. Не знаю, чи це правда, але ми почули таке", - сказав Красюк.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик має інтенсивний графік підготовки до можливого об'єднавчого поєдинку проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

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