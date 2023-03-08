Головне
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 10:33 357
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 14:37 1005
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Сьогодні 14:15 838
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:32 2269
Підтримай Шахтар у вирішальних матчах Ліги Європи на Volia TV
Сьогодні 11:55 188
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:53 21892 2
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:30 731
Костюк зіграє з Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:34 819
Цуренко вийшла в основну сітку Індіан-Веллсу
Сьогодні 03:27 530
Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:08 1607
Прямі трансляції

Промоутер Ф'юрі назвав деталі переговорів з Усиком

Сьогодні 16:30 250 0
Френк Воррен розповів нові деталі переговорів
Промоутер Ф'юрі назвав деталі переговорів з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не можуть досягти згоди щодо контракту на бій.

Про це розповів промоутер британського боксер Френк Воррен.

"Ми досі не стали мудрішими, тому що все ще очікуємо, що це буде зроблено. Усе це досягає апогею, але у нас все ще немає результату. Щоб бій відбувся, нам потрібна згода обох боксерів і наразі у нас її немає. Ось де ми зараз знаходимося.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб цей поєдинок відбувся. Я розповів, де ми зараз перебуваємо, але не збираюся розповідати, що відбувається за лаштунками, бо є конфіденційність між двома сторонами.

Я б сказав, що переговори точно не продовжаться довше, ніж до кінця поточного тижня, тому що у нас призначено ймовірну дату бою - 29 квітня", - відзначив Воррен.

Раніше промоутер назвав суперника Усика у разі зриву бою з Ф’юрі.

Також, Тайсон назвав переможця бою Усик - Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля 7763
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 7614 3
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 2269
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 3285
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 21892 2
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 5066
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5786 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3322
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10256 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32673
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18316
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65537