Промоутер Ф'юрі назвав деталі переговорів з Усиком

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не можуть досягти згоди щодо контракту на бій.

Про це розповів промоутер британського боксер Френк Воррен.

"Ми досі не стали мудрішими, тому що все ще очікуємо, що це буде зроблено. Усе це досягає апогею, але у нас все ще немає результату. Щоб бій відбувся, нам потрібна згода обох боксерів і наразі у нас її немає. Ось де ми зараз знаходимося.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб цей поєдинок відбувся. Я розповів, де ми зараз перебуваємо, але не збираюся розповідати, що відбувається за лаштунками, бо є конфіденційність між двома сторонами.

Я б сказав, що переговори точно не продовжаться довше, ніж до кінця поточного тижня, тому що у нас призначено ймовірну дату бою - 29 квітня", - відзначив Воррен.