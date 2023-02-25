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Тайсон назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 11:43 300 0
Майк Тайсон прокоментував бій
Тайсон назвав переможця бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Майк Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не зможе перемогти володаря поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Майк Тайсон.

"Тайсон Ф’юрі переможе Усика. Але я вважаю, що йому слід битися частіше. Вони беруть надто великі паузи між боями. Я бився по 15 разів на рік. Я твердо переконаний, що слід проводити 4-5 боїв на рік.

Олександр не може бігати вічно. Тайсон затисне його в кутку і донесе свої удари. Усик не може бігати весь вечір. Щоб виграти цей бій, йому потрібно залишитися на місці та битися.

У якийсь момент поєдинку він буде змушений битися. Він не може бігати та боксувати весь вечір. Судді не віддадуть йому перемогу рішенням.

Після перегляду поєдинків Ф’юрі проти Деонтея Вайлдера вони не поведуться на тікання та удари. Вони хочуть побачити бій", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться в останню суботу квітня.

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