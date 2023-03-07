Шаран: росія хоче знищити український народ так само, як вони стратили нашого військового

Нині варто донатити на ЗСУ, підтримувати волонтерів, не замовчувати воєнні злочини ворога.

Про це заявив головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"Щодо розстрілу українського військового російськими загарбниками? Те, що я побачив - це жахіття. Дуже важко на це дивитись. Людину розстріляли за слова "Слава Україні". Це біль для кожного українця. Наші військові будуть мститись. Це відео має залишатись у голові кожного українця. Маємо пам’ятати усі криваві злочини росіян. Вони справжні рашисти. Їх потрібно знищити, і наші військові роблять це щодня.

Наша задача - допомагати чим можемо. Донатити на армію, підтримувати волонтерів, не замовчувати воєнні злочини ворога. Це має розуміти кожен з нас. Росія хоче знищити український народ так само як вони стратили нашого військового", - сказав Шаран.