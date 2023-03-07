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Шаран: росія хоче знищити український народ так само, як вони стратили нашого військового

Сьогодні 16:26 273 0
Фахівець висловився щодо розстрілу українського полоненого
Шаран: росія хоче знищити український народ так само, як вони стратили нашого військового
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - ФК Минай.

Нині варто донатити на ЗСУ, підтримувати волонтерів, не замовчувати воєнні злочини ворога.

Про це заявив головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"Щодо розстрілу українського військового російськими загарбниками? Те, що я побачив - це жахіття. Дуже важко на це дивитись. Людину розстріляли за слова "Слава Україні". Це біль для кожного українця. Наші військові будуть мститись. Це відео має залишатись у голові кожного українця. Маємо пам’ятати усі криваві злочини росіян. Вони справжні рашисти. Їх потрібно знищити, і наші військові роблять це щодня.

Наша задача - допомагати чим можемо. Донатити на армію, підтримувати волонтерів, не замовчувати воєнні злочини ворога. Це має розуміти кожен з нас. Росія хоче знищити український народ так само як вони стратили нашого військового", - сказав Шаран.

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура.

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