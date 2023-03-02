Хейні пояснив затримку анонсу бою з Ломаченком

Джерело - isport.ua.
Команди абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО) та Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) не можуть узгодити місце проведення бою.
Про це розповів сам американський боксер.
"Поєдинок однозначно відбудеться. Ми намагаємося з'ясувати, де він пройде. Ми намагаємось вибрати місце його проведення.
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Бій може відбутися в Саудівській Аравії чи в Лас-Вегасі. Поєдинок пройде в одному із цих місць. Дата бою - 20 травня. Затримка лише через місце проведення бою", - зазначив Хейні.