Хейні підтвердив бій з Ломаченком

Бій між абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) відбудеться 20 травня.

Про це розповів сам американський боксер.

"Так, бій безперечно відбудеться. Дата – 20 травня. Прямо зараз ми намагаємося все узгодити. Є велика ймовірність, що поєдинок може відбутися тут, у Саудівській Аравії. Тож це ще одна причина, чому я приїхав сюди.

Поки що нічого не вирішено, але наш бій точно відбудеться. Смішно, як все змінюється, але я завжди хотів спробувати свої сили в поєдинку з Ломою.

Тепер настав час і я щасливий, що зможу підтвердити те, про що говорив з 18-19 років", – розповів Хейні.