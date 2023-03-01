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Хейні пояснив бій з Ломаченком

Сьогодні 16:45 420 0
Девін Хейні прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Хейні пояснив бій з Ломаченком
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - sport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) поб'ється з Василем Ломаченком (17-2, 11 КО), попри те, що не зобов'язаний виходити в ринг з українцем.

Про це розповів сам американський боксер.

"Все змінилось. Лома довго навіть не промовляв моє ім'я. Якоїсь миті я думав, що він мене навіть не знав, бо не називав. Я справді не думав, що Ломаченко знав мене, адже він не згадував про моє ім'я.

Зрештою, ситуація почала змінюватися. Тепер ми тут і я даю Ломі шанс. Я не повинен це робити. Коли була його черга, він теж не повинен був битися зі мною, і Лома цього не зробив.

Актуально: Хейні підтвердив бій з Ломаченком

Нині все по-іншому. Я хочу показати світові свої навички. Я хочу битися з найкращими бійцями світу. Я вже давно говорив про це. З часів правління Ломи, з часів правління Роберта Істера я йшов до цього, і тепер я маю ще один шанс показати себе", - сказав Хейні.

Раніше Ломаченко оцінив шанси Усика в бою з Ф'юрі.

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