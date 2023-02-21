Ломаченко оцінив шанси Усика в бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко підтримуватиме володаря титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика у бою з чемпіоном WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам Ломаченко.

"Звичайно, це не буде легко, але нам потрібно дочекатися цього поєдинку. Це буде дуже і дуже складно для них обох. Звичайно ж, я вболіваю за свого друга Олександра, але не знаю, як пройде цей бій, бо мають різні габарити, і до того ж Тайсон Ф'юрі дуже розумний. Розмір Ф'юрі - це його перевага.

Все залежить від того, яку стратегію застосує Усик і як він підготується до цього бою. Йому потрібно бути дуже фізично сильним у цьому поєдинку", - сказав Ломаченко.