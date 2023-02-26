Хейні: Бій з Ломаченком буде дуже тактичним, шахами

Абсолютний чемпіон світу очікує на бій з Ломаченком

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має намір домовитися про бій проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це він розповів порталу Secondsout.

"Чекайте на 20 травня. Хейні проти Ломаченка. Буде дуже тактичний поєдинок, шахи. Цей бій може бути дуже цікавим через наші стилі. Не можу вже дочекатися. Зараз мета - домовитися про бій. Поки невідомо, де саме, але скоро все дізнаєтеся. Поки що все досі витає в повітрі. Але сподіваюся, він відбудеться. Це величезний крок для мене, сподіваюся, одного разу виступити в Саудівській Аравії".

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"Давно казав Ломаченку: "Бийся зі мною зараз, тому що далі буде тільки гірше". Зараз я просто боєць іншої породи. Вже набагато зріліший боксер, ніж тоді, коли кидав йому виклик раніше. Але все одно вважаю, що переміг би його й раніше. Тепер хочу показати йому, наскільки я сильніший боксер за нього зараз. Готовий битися з найкращими у світі".

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"У Саудівській Аравії маю велику підтримку від мусульман. Тому й хочу, щоб поєдинок відбувся тут. Щоб битися перед моїм мусульманським народом. Це благословення для мене", - сказав Хейні

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