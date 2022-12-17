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Усик може побитися з Дюбуа, у випадку зриву бою з Ф’юрі

Сьогодні 10:28 189 0
Олександр Усик Українець проведе захист свого пояса.
Усик може побитися з Дюбуа, у випадку зриву бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Дюбуа, #Лапін, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - vegasinsider.com.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може побитися з чемпіоном WBA World Даніелем Дюбуа (18-1, 17 КО) у випадку, коли бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) зірветься.

Про це розповів тренер українця Сергій Лапін.

"Думаю, вимога WBA до Усика побитися з Даніелем Дюбуа не стане на заваді організації бою за абсолютне чемпіонство між Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який ми всі хочемо побачити.

Актуально: Усик: Ф’юрі – це фінальний злодій у цій великій грі

Ми сподіваємося, що нічого не завадить цьому поєдинку, але можливість битися з Дюбуа буде запасним планом на випадок, якщо бій проти Ф'юрі таки зірветься. Хоч це і не те, що фанати боксу хотіли б побачити у 2023 році", - розповів Лапін.

Раніше Усик розповів, з ким розмовляв телефоном під час дуелі поглядів з Ф'юрі.

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