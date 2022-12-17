Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може побитися з чемпіоном WBA World Даніелем Дюбуа (18-1, 17 КО) у випадку, коли бій проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) зірветься.

Про це розповів тренер українця Сергій Лапін.

"Думаю, вимога WBA до Усика побитися з Даніелем Дюбуа не стане на заваді організації бою за абсолютне чемпіонство між Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який ми всі хочемо побачити.

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Ми сподіваємося, що нічого не завадить цьому поєдинку, але можливість битися з Дюбуа буде запасним планом на випадок, якщо бій проти Ф'юрі таки зірветься. Хоч це і не те, що фанати боксу хотіли б побачити у 2023 році", - розповів Лапін.