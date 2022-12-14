Усик розповів, з ким розмовляв телефоном під час дуелі поглядів з Ф'юрі

Володар поясів WBO/IBF/WBA у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори.

Переможцем протистояння став "Циганський король", який після поєдинку звернувся до українського боксера. Усик піднявся на ринг, щоб вислухати свого потенційно наступного суперника. Під час того, як Ф'юрі говорив, Усик почав спілкуватися телефоном. За словами українця, йому зателефонувала служба охорони.

"Це подзвонила автомобільна сигналізація. Начебто машина не заводилася, чи щось там ще... Не знаю, що за ситуація була, але іноді таке буває, коли зникає зв'язок. Загалом, мені обов'язково дзвонить служба безпеки, де застрахований мій автомобіль. Вони мені подзвонили, я сказав "все нормально", назвав код....

Я просто побачив такий момент, що Ф'юрі почав шукати навколо себе якоїсь підтримки. То він на Красюка почав кричати, то на мене. А коли вийшов Джойс, він відчув підтримку якогось свого, чи, побратима, думав:" О, клас, зараз ми тут удвох будемо!". Я дивлюся на все це кіно і думаю, нафіга мені з ними брати участь у цьому? Я поговорив по телефону, сказав, що машина завелася", - розповів Усик.