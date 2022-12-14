Усик: Ф’юрі – це фінальний злодій у цій великій грі

Володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має намір зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, проте готовий до бою з будь-яким суперником.

Про це розповів сам український боксер.

"Всі кажуть, що Ф’юрі – найскладніший суперник. В нього є габарити, пояс, в графі поразок у нього нуль. Звичайно, це дуже важкий суперник. Він не такий дурний, як веде себе. Він досить хитра людина, і в спорті хитрий. Бачу, як він психологічно починає давити своїх опонентів. Я абсолютно все розумію, що він говорить, але я просто не приймаю це на себе.

У Ф’юрі був контракт на третій бій з Вайлдером. І саме через це ми раніше не зустрілися. І це добре. У Бога вже всі дати стоять, коли це відбудеться. Це ми тут чекаємо, думаємо, щось собі вигадуємо, а на небі дати вже стоять, треба просто дочекатися і все.

Гадаю, що так, Ф’юрі – це фінальний злодій у цій великій грі. Я за ним топаю вже нормально часу. Причому ми вже багато років за ним спостерігаємо, ще коли він боксував у аматорах, коли боксував у профі. Я ще в крузервейті коли боксував , то за багатьма хлопцями [з хевівейту] спостерігав. Вже багато записів є своїх. Борачо, я йду за тобою”, - відзначив Усик.