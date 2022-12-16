Тренер оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

Володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зможе перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів тренер українця Сергій Лапін.

"Ми приїхали до Лондона, щоб подивитися на Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісора. Ми з великою цікавістю спостерігали за Ф'юрі біля рингу. Наша команда взяла на замітку багато цікавих моментів з цього бою. Є багато тонкощів, яких не побачиш по телевізору, наприклад, робота команди, зв'язок між боксером та його тренером, виконує боксер вказівки тренера чи ні, чи є слабкі місця.

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Побачивши Ф'юрі наживо, наша команда стала ще впевненішою в тому, що Усик здобуде перемогу, стане абсолютним чемпіоном і привезе додому в Україну зелений пояс WBC. Загроза, яку становить Ф'юрі, не більша і не жорсткіша, ніж від Ентоні Джошуа. Ми знаємо, чим це закінчилося для Ентоні. Ми дуже впевнені, що переможемо Ф'юрі", - розповів Лапін.