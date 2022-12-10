Гірн: Резюме Джошуа краще, ніж у Ф'юрі

Резюме чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) гірше ніж у колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Стиль Ф'юрі - не стиль Джошуа. Резюме Ентоні краще, ніж у Ф'юрі. Ф'юрі бився з елітними надважковаговиками - Володимиром Кличко та Деонтеєм Вайлдером. Це усі його бої. Ділліан Вайт хороший боксер, але я говорю про найкращих".

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"Він завжди бився з легкими суперниками: Том Шварц, Сефер Сефері, Крістіан Хаммер. Тайсон - видатний боксер, але Джошуа - не Ф'юрі. Він не обзиває людей, не лізе їм в обличчя, не називає їх кроликами. Це не його справа", - сказав Гірн.