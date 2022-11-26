Стало відомо, коли Джошуа може провести свій наступний бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) планує провести наступний бій у березні чи квітні 2023 року.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн в інтерв'ю YpuTube-каналу iD Boxing.

"Багато залежить від бою в суботу. Чи переможе Ділліан Вайт, як він переможе, чи буде він готовий битися в першій половині наступного року. Звичайно, Джермейн Франклін стане суперником Джошуа, якщо здобуде перемогу. Якщо ми влаштуємо бій з Вайтом, то, мабуть, одразу ж організуємо його на стадіоні. Не знаю, чи зробимо ми це навесні чи влітку, але Ей Джей спостерігатиме.

Ми близькі до анонсу дати наступного бою Джошуа. Ми хочемо забронювати дату, щоб він міг розпочати тренувальний табір на початку наступного року, упорядкувати свою команду в грудні, а потім рухатися вперед і бути активним у 2023 році. Джошуа може провести бій у наприкінці березня або на першому тижні квітня. Але він хоче розпочати табір одразу після Різдва. Так що це слушний час для повернення на ринг", - сказав Гірн.