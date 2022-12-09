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Зробимо це заради боксу: вогняний анонс бою Усик VS Тайсон Ф’юрі

Сьогодні 17:44 Дмитро Копій 212 0
Зробимо це заради боксу: вогняний анонс бою Усик VS Тайсон Ф’юрі

- Я буду битися з Тайсоном Ф’юрі або зовсім не вийду в ринг! – Олександр Усик запалив публіку гучними заявами одразу після фантастичної перемоги над Ентоні Джошуа. Бій двох найбільших зірок гевівейту стане справжнім подарунком для всіх фанатів, а переможця назвуть королем боксу! 

Перемовини щодо проведення поєдинку в розпалі, а поки ми чекаємо деталей та офіційного анансу бою, пропонуємо насолодитися особливим відео від команди українського чемпіона. Мурахи тілом гарантовані!

Слідкуй за топовими спортивними подіями світу разом з партнером Олександра Усика - Parimatch - народжені в Україні - заряджені перемагати!

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