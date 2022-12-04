Британський боксер має проблеми зі здоров'ям

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі після перемоги над Дереком Чісорою потребує операції, на реабілітацію після якої піде до двох місяців.

Про це заявив сам боксер.

"Я маю дещо сказати. У мене проблеми з руками, і мені, можливо, доведеться зробити операцію на лікті, але після цього я готовий до всього. На відновлення буде потрібно від шести до восьми тижнів. Подивимося, коли ми будемо готові до наступного бою", - зазначив Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі у наступному бою зустрінеться з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у його ваговій категорії українцем Олександром Усиком. Таким чином, якщо Тайсон проведе операцію, то поєдинок з українцем може бути відкладений.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі в агресивній манері викликав Усика на бій.