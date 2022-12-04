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Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО

Сьогодні 01:18 Андрій Дунець 64 0
Ф'юрі почав жорстко обзивати Усика після перемоги над Чісорою - ВІДЕО
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, KO 24) переміг Деріка Чісору (33-13-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні. Але цього йому було замало.

Після бою британець покликав на ринг Олександра Усика, який був присутнім на поєдинку в ролі глядача, і почалося.

"Де Олександр Усик? Кролику? Усику, ти наступний, маленька с***а! Зробімо це, боягузе!

Маленький боксер, який побив бодібілдера. Я  вже побив одного українця, Кличка, і поб’ю тебе, маленька с***а. Ти огидний малий чоловічок. Зробімо це, с***а", - сказав Ф’юрі.

Відео

Напередодні самого матчу Усик передавав привіт Ф'юрі та Чісорі.

Нагадаємо, що в андеркарті головного бою вечора українець Денис Берінчик здолав француза Івана Менді.

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