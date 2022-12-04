Ф'юрі - Чісора: Як це було

Джерело - Чемпіон.
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🇬🇧 ТАЙСОН Ф'ЮРІ
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🇬🇧 ДЕРІК ЧІСОРА
|32 - 0 - 1
|РЕКОРД
|33 - 12 - 0
|34
|ВІК
|38
|206 см
|ЗРІСТ
|187 см
|218
|РОЗМАХ РУК
|188
|Ортодокс
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - WBC
|3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур
Арбітр зупиняє поєдинок у 10-у раунді!
9-раунд: Дуже розмашисті удари в Чісори, але Ф'юрі без проблем від них ухиляється. Клінч на останніх секундах рятує Дерека.
8-раунд: Червоні очі у Чісори, але Дерек продовжує стояти на ринзі і продовжує пропускати важкі удари Тайсона Ф'юрі!
7-раунд: Тримається Чісора, Ф'юрі продовжує насипати удари. Дерек намагаєтсья по корпусу пробивати, але цього замало, щоб перемогти "циганського короля".
6-раунд: Домінування Ф'юрі в ринзі продовжується! Завершив цей раунд Тайсон класною двійкою.
5-раунд: Знову пропускає Чісора, але тримається він на ногах. Дерек виживає на ринзі!
That @Tyson_Fury uppercut 🥶#FuryChisora | DEC 3 | @ESPNPlus pic.twitter.com/K5aRuscAKN— Top Rank Boxing (@trboxing) November 28, 2022
4-раунд: Ф'юрі не форсує події і технічно перебоксовує свого суперника. Чісора продовжує шукати свій лакіпанч.
3-раунд: Продовжує Чісора відбиватися. Тайон створює шоу для публіки, видно що Ф'юрі може завершити поєдинок в будь-який момент.
2-раунд: Притискається Чісора до каната і Ф'юрі просто лупцює 38-річного Дерека.
1-раунд: Чісора розпочав активно бій і пробивав по корпусу Ф'юрі. Тайсон відразу відповів, але джеби "циганського короля" були болючішими.
Бій розпочався!
HERE WE GO.#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/EdssUqi9S1— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Лунає гімн Великої Британії!
І тепер вихід чемпіона світу - Тайсона Ф'юрі!
Enter The Gypsy King. pic.twitter.com/ly5dQw1WhC— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
GYPSY KING 👑 #FuryChisora pic.twitter.com/sY0rp5Vy3Y— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 3, 2022
Дерек Чісора виходить на ринг!
WAR READY 😤 #FuryChisora pic.twitter.com/XEEUixVvWK— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 3, 2022
Enter War Chisora. pic.twitter.com/x8khSa0cUv— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Усе готово до початку головного бою вечору.
TOTTENHAM IS LIT FOR #FURYCHISORA 🙌 pic.twitter.com/VKz8hiV9ux— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 3, 2022
Всесвітньовідомий кухар Гордон Рамзі прийшов підтримати Тайсона Ф'юрі.
👨🍳 @GordonRamsay is in the house!#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/LmjB4BmvPm— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
В останньому бої андеркарду Дюбуа переміг Лорену. Очікуємо на головний поєдинок вечору.
Тим часом на Тоттенгем Готсупр арені присутній Олександр Усик!
Oleksandr Usyk is in the building to watch #FuryChisora3 👀 pic.twitter.com/O21Qj2nMyQ— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 3, 2022
Чіора та Ф'юрі вже готуються до поєдинку. А у нас залишається ще один бій андеркарду між Даніелем Дюбуа та Кевіном Лереною.
The Gypsy King’s threads 👔@Tyson_Fury x #FuryChisora pic.twitter.com/N2cyxKztIU— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
.@DerekWarChisora preparing for a slugfest 😤#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/JJVmCMKa1i— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
В одному з боїв андеркарду українець Денис Берінчик переміг Івана Менді!
Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) захищатиме титул в поєдинку проти Деріка Чосори (33-12-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні на стадіоні Тотенгем Хотспур. Бій відбудеться в ніч з 3 на 4 грудня. Орієнтовний час - 00:00.
В андекарді бою українець Денис Берінчик просперечається за титул EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді. Онлайн бою Берінчик - Менді - ТУТ.
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