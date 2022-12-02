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Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку

Сьогодні 21:02 288 0
Промоутер розповів про можливий бій Усик - Ф'юрі
Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fightnews.com.

Стали відомі подробиці організації бою між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та чемпіоном WBO, WBA та IBF Олександром Усиком (20-0,13 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку. Олександр знає, що якщо Ф'юрі пройде Чісору, то наступний бій, якого хочуть усі, включаючи Тайсона, це поєдинок з Усиком. Якщо бій відбудеться в Саудівській Аравії, його потрібно провести перед початком Рамадану".

  Арум: Бій Усика і Ф'юрі можна провести швидко і без особливих проблем

"Я думаю, що він починається другого тижня березня. Якщо бій пройде не в Саудівській Аравії, то його можна провести пізніше в березні. У такому разі ми не матимемо тимчасових обмежень, які виникнуть, якщо ми влаштуємо бій у мусульманській країні на Близькому Сході", - сказав Арум.

Раніше стало відомо, чи відмовиться Усик від пояса IBF.

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