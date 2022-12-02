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Стало відомо, чи відмовиться Усик від пояса IBF

Сьогодні 11:50 209 0
Олександр Красюк прокоментував обов'язковий захист пояса з Філіпом Хрговичем.
Стало відомо, чи відмовиться Усик від пояса IBF
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Катерина Усик, #Філіп Хргович

Джерело - isport.ua.

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик не буде відмовлятися від поясу IBF.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо хтось замислюється про можливість того, що Усик звільнить титул, то він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик йтиме за званням абсолютного чемпіона, що б для цього не знадобилося.

Битися з усіма обов'язковими претендентами - не найулюбленіший сценарій Усика, але оскільки Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертою, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він йтиме вперед і справлятиметься з викликами", - сказав Красюк.

Раніше промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі.

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