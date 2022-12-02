Стало відомо, чи відмовиться Усик від пояса IBF

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик не буде відмовлятися від поясу IBF.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Якщо хтось замислюється про можливість того, що Усик звільнить титул, то він абсолютно помиляється. Олександр ніколи не відмовиться від пояса. Усик йтиме за званням абсолютного чемпіона, що б для цього не знадобилося.

Битися з усіма обов'язковими претендентами - не найулюбленіший сценарій Усика, але оскільки Олександр вважає себе в позитивному сенсі впертою, цілеспрямованою людиною, він цього не пропустить. Він йтиме вперед і справлятиметься з викликами", - сказав Красюк.